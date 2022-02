SKASSAMENTI : Origini

E’ uscito il 25 Dicembre in tutti gli store on line, ma tra una fetta di panettone e un calice di prosecco, tra le classifiche degli album top e flop 2021, potrebbe esservi sfuggito “Origini” l’ultimo lavoro della band calabrese Skassamenti.

L’Ep uscito a distanza di 2 anni dall’album “Danver” (qui la nostra recensione https://www.punkadeka.it/dalla-calabria-gli-skassamenti-danver-un-album-da-scoprire/) fa un salto indietro e va a raccoglie i primissimi quattro brani della band reinterpretati dall’attuale line up + un pezzo inedito.

La band ci riporta attraverso queste tracce alle proprie origini, a quel punk californiano d’impatto dei primi anni 2000.

A fare da apripista il punk rock di “Tengo a te” con il suo romanticismo intrinseco di malinconia che si fa notare per il tono di voce più basso e il ritmo cadenzato. Cambio netto con la successiva song: “Preservativi bucati” da cui è evidente prende ispirazione la copertina dell’EP. I ritmi più veloci e i temi più scanzonati rimandano alle note tipiche della serie American Pie (“Io non voglio diventare papà a sedici anni e non capisco perché continuo a fare tutti questi danni”). Sempre sulla stessa onda adolescenziale troviamo “Via da qui” che si tinge di sfumature ska core: pezzo goliardico che ricorda delle giornate e delle scorribande in sella ai propri motorini. Tra questi due pezzi si colloca “Triste Realtà”: il brano più cupo dell’ep con le sue schitarrate dure e decise sposta la sua attenzione sulle difficoltà che può riservare la vita (“Non voglio più aspettare, non voglio più soffrire, non voglio giudicare e continuare a sprofondare”). A chiudere, infine, l’inedito adrenalinico brano “10 anni” che fa un veloce punto sulla band dopo tanti anni.

In conclusione, quello degli Skassamenti è davvero un Ep vincente: in poco meno di 15 minuti spara 5 cartucce di quel punk rock genuino, che senza troppe pretese e troppi tecnicismi ti cattura fin dal primo ascolto e ti lascia con la voglia di volerne ancora.

01 – Tengo A Te

02 – Preservativi Bucati

03 – Triste Realtà

04 – Via Da Qui

05 – 10 Anni