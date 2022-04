SKASSAPUNKA: fuori il video “Foggy Dew” feat. MODENA CITY RAMBLERS

Gli Skassapunka calano l’asso e sparano una gran bella rivisitazione in salsa ska-punk della ballata classica irlandese “Foggy Dew” in compagnia dei maestri Modena City Ramblers, ENJOY!

Video production: Macedonia Film

“Foggy Dew” – Skassapunka ft. Modena City Ramblers (2022)

Recorded and mixed by Mattia Bertani (Let’s Burn prod&booking) Modena City Ramblers recorded at “L’Esagono” in Rubiera (RE) Mastered by Davide Donghi (D.G.G.M. Studio)

Music Label: Maldito Records https://www.malditorecords.net?