St. Pineapple… Maybe I’m Just An Asshole

Vi ricordate l’Australiano Sam Cooper? The Dirt Radicals vi dice qualcosa?

Ora è Sam è “St. Pineapple” e ha appena pubblicato un nuovo video che precede il nuovo album “One Trick Pony” in uscita a fine maggio e preordinabile da qua.

Il tour che toccherà Gran Bretagna, Francia e probabilmente anche USA partirà a Giugno proprio dall’Italia… nell’attesa di vederlo live, di seguito potete gustarvi il pop punk del nuovo video “Maybe I’m Just An Asshole”

