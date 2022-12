Sunset Radio: Annunciato il nuovo frontman!

Un anno pieno di cambiamenti in casa Sunset Radio. La pop-punk band, annuncia l’entrata del nuovo front man/singer Enan Patrick Le Roy Ahiko, voce storica dei leggendari Now.here. “Siamo felicissimi di poter condividere le tante emozioni che una band regala con Enan, abbiamo già registrato nuovo materiale e siamo pronti a tirar fuori nuove songs nel 2023” dice la band. “Faccio fatica a contenere la gioia e l’eccitazione per questo nuovo capitolo musicale della mia vita, sono onorato di entrare a far parte di un progetto stupendo formato da belle persone che sono sicuro mi porterà un sacco di soddisfazioni!”

A questo punto non ci resta che aspettare con tanta ansia qualcosa di nuovo in casa Sunset Radio!