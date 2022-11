Sweet Teeth pubblicano l’album di debutto “High Anxiety”

High Anxiety” è l’album full length di debutto degli svedesi Sweet Teeth. Dopo aver fatto irruzione nella scena alt rock con il mini-album “Acid Rain” del 2021, i quattro tornano ora con 12 nuove tracce di power pop esplosivo. Nel loro nuovo lavoro in studio, gli Sweet Teeth combinano le indimenticabili sonorità degli anni ’80-’90, in cui le chitarre potenti fanno da protagoniste, con la loro caratteristica miscela di songwriting super melodico e di energia palpabile, dando vita a un disco intriso di musica rock alternativa onesta, diretta e agrodolce.



La band commenta:

Con “High Anxiety” volevamo fare un album con il minor numero di problemi possibile. Niente assoli lunghi o cose superflue per riempire le canzoni, semplicemente non ne avevano bisogno. Tuttavia, non volevamo limitarci, bensì trovare la nostra formula. Il risultato è una raccolta di canzoni pop suonate con un tocco punk/hardcore.



Dal punto di vista dei testi, a volte vanno davvero in profondità. Molti testi parlano dell’ansia della vita, dell’amore trovato e poi perso e di tutti i modi, alcuni buoni, altri distruttivi, per affrontarlo.



Per Ståhlberg ci ha chiesto di registrare nel suo studio e il suo contributo, sia prima che durante le registrazioni a Welfare Sounds, è stato molto utile. Ha capito esattamente quello che volevamo fare, quindi in studio è andato tutto liscio. Il nostro bassista Joona poi ha fatto uno splendido lavoro di masterizzazione, quindi il suono è fantastico!



“High Anxiety” è stato registrato nei Welfare Studios di Göteborg, in Svezia, con Per Stålberg. Le voci sono state registrate negli studi Crypt of Death con Joona Hassinen. “High Anxiety” è stato mixato da Per Stålberg e masterizzato da Joona Hassinen nello Studio Underjord. L’album è uscito per Lövely Records su vinile rosa, vinile giallo trasparente e su tutte le piattaforme di streaming il 14 ottobre 2022.



Sweet Teeth:

Andreas Axelson – Guitars, Vocals

Joona Hassinen – Bass

Andreas Sjöberg – Guitars

Joakim Ölund – Drums

