T.F.V. NON MOLLEREMO MAI

In “Non Molleremo Mai”, nuovo inedito dei T.F.V. estratto dall’ EP “C’era una Volta un Sogno“, si parla di una società diversa rispetto a quella dell’infanzia della band: una società in cui non si cresce più in strada calciando un pallone, dove non si socializza con altre persone, dove non c’e’ più lealtà.

Questo spesso fa sentire soli in mezzo a tante maschere e pochi volti, in una realtà che la band non sente più sua. Il video che accompagna il singolo, esprime tutta la gioventù e la voglia di rimanere sempre giovani nell’animo attraverso il piccolo Filippo di 9 anni, che vuole essere un esempio per i bambini della sua età e per i giovani adolescenti, all’approccio con il mondo dello skateboard, ma anche al socializzare e al crescere con dei valori. IL 14 AGOSTO LA BAND SUONERA’ LIVE AL BAY FEST DI BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI) IN APERTURA A BAND DEL CALIBRO DI THE OFFSPRING, NOFX, SKA- P E MOLTI ALTRI! https://www.facebook.com/events/543256422766157/ I TFV sono una Punk-Rock/Melodic-Hardcore band Reggiana nata nel 2008 che prende ispirazione da gruppi punk californiani come NOFX, Pennywise, Blink182 e Descendents. I loro testi trattano generalmente delle problematiche presenti all’interno della società, della famiglia e della vita di tutti i giorni.

La nascita della band avviene quando il chitarrista Johnny e del fratello bassista Jimmy decidono, insieme ai loro due amici Alex e Gara, di formare un gruppo tutto loro. Dopo aver considerato diverse opzioni, la scelta definitiva del nome cade su T.F.V. acronimo di TIME FOR VOMIT. Tra il 2008 e il 2009 registrano due demo: “Can You Save Me?” e “Sc-Emo”, inserite a loro volta all’interno delle compilation: “The Explosion Of Punk V.2” e “Punk Kills V.2”. Alex lascia la band nel 2010 e nel 2011 esce il primo album “Disciplina Zero” come power trio. Nel 2015 esce il secondo lavoro in studio, l’ EP “Neuro Esplosione“. Nel 2017 Gara lascia la band e viene sostituito da Stecco. Con la nuova formazione e una chitarra in più suonata dall’amico di vecchia data Dave, nel 2018 esce il nuovo EP “C’era una volta un sogno” insieme al singolo estratto “America” che permette alla band di aprire un live dei SUM 41. I TFV hanno condiviso il palco anche con: H2O – WATERPARKS – ANDREA ROCK – ANDEAD – SHANDON – MEGANOIDI – RAW POWER –

