TEENAGE BUBBLEGUMS – “In Limbo” Primo singolo del nuovo album

A distanza di tre anni dall’ultimo lavoro, e con ben già due album e uno split alle spalle, che hanno portato il gruppo a girare non solo l’Italia, ma anche Europa e Stati Uniti, i Teenage Bubblegums hanno annunciato qualche giorno fa via social (Instagram e Facebook) l’uscita di “In Limbo”.

Il nuovo album, registrato a Febbraio e in uscita per Monster Zero Records Venerdì 13 Settembre, è quest’oggi anticipato in esclusiva per The Dummy Room (USA), Punknews.org (Europa) e Punkadeka (Italia) dal singolo omonimo che da il nome all’album.

“Il limbo” appunto, uno stato di oblio, un’oscura reputazione di vergogna e paura in cui nulla accade o cambia per lungo tempo.



Abbandonato ormai da tempo il concetto love songs di “Learn From Yesterday, Live For Today, Pray For Tomorrow”, il nuovo album vede rimarcare in modo ancor più deciso le sonorità e le tematiche cupe già intraviste in “Days Of Nothing”.

Vestiti di nero, il trio forlivese corre attraverso 10 canzoni, cantando cose tristi, ma restando sempre fedele a una melodia e a un sound proprio, che li rende davvero unici nel loro genere.

Seguiranno date e tour, tra cui spicca già un tour americano con tanto di partecipazione al “The Fest” in Florida, ma intanto vi segnaliamo che la versione in vinile rosso in esclusiva in prevendita su Moster Zero è già andata sold out nel giro di pochi giorni.

https://teenagebubblegums.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/teenagebubblegums/

https://www.instagram.com/teenagebubblegums

https://www.youtube.com/teenagebubblegums