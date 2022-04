THE INTERRUPTERS al BAY FEST!

Gli headliner del Day 2 del Bay Fest di quest’anno saranno THE INTERRUPTERS! Direttamente da Los Angeles, Aimee e i fratelli Bivona sono pronti a farvi saltare come non mai sotto al palco di Bay Fest!

Il loro nuovo singolo “In The Mirror”, uscito lo scorso 12 aprile, anticipa il nuovo e attesissimo album “In The WIld” che uscirà il prossimo 5 agosto. A #BayFest2022 saremo tra i primi a poter ascoltare i nuovi brani, siete pronti?

BAY FEST 2022

Biglietti su Ticketmaster: https://bit.ly/BayFest2022_TM