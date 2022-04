Notiziona per tutti gli amanti del punk rock: il prossimo 5 agosto uscirà per Hellcat Records ed Epitaph Records il nuovo album degli Interrupters. “In The Wild” sarà disponibile in varie varianti di Lp e in cd ed è pre-ordinabile sul sito ufficiale della punk rock band californiana e su Kingsroad.

Qui sotto potete ascoltare e vedere il video del primo singolo estratto In The Mirror.