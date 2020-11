THE NETWORK: firma per Warner Records, nuovo album e primo singolo estratto

Uno dei side project dei Green Day, i The Network, si appresta all’uscita di un nuovo album 17 anni dopo il disco d’esordio.

“Money Money 2020 Part II” sarà il successore di “Money Money 2020” (uscito nel 2003), ma al momento la misteriosa band californiana non ha annunciato la data di uscita.

Ciò che invece sappiamo di per certo è che il secondo lavoro da studio dei The Network uscirà per Warner Records.

Qui sotto potete vedere il video di Ivankkka is a Nazi, primo singolo estratto dedicato alla figlia dello, speriamo, ex Presidente degli Stati Uniti.

