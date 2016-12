Nuovo appuntamento con il FEST PUNK ROCK GENERATIONS VOL 2

Dopo il successo ottenuto presso lo SPAZIO LIGERA di Milano, il tanto atteso evento si sposta un pochino più a sud, trovandolo presso una delle location più adatte e in voga del panorama punk rock nostrano, ossia l’ EX CASERMA OCCUPATA di LIVORNO – Via Adriana 16

Come già accennato in passato, lo Split 7″, curato dalla Rocketman Records in co-produzione con la Professional Punkers, vede come protagonisti band che hanno fatto la storia per quanto riguarda la scena punk rock italiana e sto parlando dei Rappresaglia, SenzaBenza, LATTE+ e The Crooks.

Detto questo, non vi rimane che essere presenti a questo appuntamento, dove (garantisco) se ne vedranno delle belle.

Ah, quasi dimenticavo, durante il live verrà girato un video della serata che verrà poi prodotto, masterizzato e in seguito associato allo Split, un buon modo, da parte di tutti (amici, nemici delle band) per salutare, a modo vostro, questa line up che ha dato un senso al punk rock locale.