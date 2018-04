EVEN IN BLACKOUTS, THE WINDOWSILL e PATSY’S RATS al PUNK ROCK RADUNO VOL.3

Altre tre aggiunte per il Punk Rock Raduno: si tratta di Even in Blackouts, The Windowsill e Patsy’s Rats.

I primi sono un progetto di John “Jughead” Pierson, ex Screeching Weasel, i secondi uno dei progetti di Ivo degli Apers (attivi comunque da anni), mentre gli ultimi sono un duo di Portland formato da Patsy Gelb (Scavenger Cunt) e Christian Blunda (Mean Jeans, Fat Wreck Chords)

le due band si aggiungono ai già confermati Dan Vapid & The Cheats, CJ Ramone & The Manges, The Queers e Steve Adamyk Band.

La terza edizione del Punk Rock Raduno si terrà, come di consueto, all’Edoné di Bergamo dal 12 al 15 luglio prossimi.

Per tutte le info:

https://www.facebook.com/punkrockraduno/

https://www.punkrockraduno.com