Nuovo singolo per i MIGHTY MIGHTY BOSSTONES

Tornano a farsi vivi, discograficamente parlando, i Mighty Mighty Bosstones.

La storica ska punk band di Boston ha realizzato un nuovo pezzo intitolato What The World Needs Now Is Love che uscirà in 7″ (sul lato B I Won’t Go Out Like That).

Il 7″ sarà in edizione limitata a 1000 copie e potete ordinarlo direttamente dal web store dei Bosstones:

http://www.jsrdirect.com/bands/bosstones/music/what-the-world-needs-now-is-love-7inch-vinyl

L’ultimo album da studio dei Mighty Mighty Bosstones, “The Magic of Youth”, è uscito per Big Rig Records addirittura nel 2011.