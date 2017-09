“Turn it Around: The Story of East Bay Punk”: documentario sul punk della East Bay

“Turn it Around: The Story of East Bay Punk” è un film documentario sulla scena californiana (East Bay per la precisione) che ruota intorno al 924 Gilman Club, storico locale di Berkley che ha visto nascere bands come Green Day e Rancid e sull’etichetta indipendente Lookout Records.

Il documentario parte dalla fine degli anni ’70, dai Dead Kennedys, dai Flipper e dalla fanzine Maximum Rocknroll, un must per tutti gli amanti del punk rock. Il film è stato fortemente voluto dai Green Day e, come voce narratrice, ha Iggy Pop. Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale, mantre al link che segue ci sono tutte le ulteriori informazioni: Home

















