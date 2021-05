AFI nuovo pezzo online

Gli AFI hanno pubblicato ieri “Tied To A Tree”, l’ultima traccia del loro attesissimo nuovo album Bodies (in uscita l’11 giugno 2021 tramite Rise Records).

Ascolta la nuova traccia di seguito.

“Questa non è solo la mia canzone preferita del disco, ma un’esemplificazione dell’evoluzione della band“, dice il chitarrista Jade Puget.

La scorsa settimana, gli AFI hanno lanciato un concorso di remix per il loro recente singolo “Dulcería”. Il concorso può essere trovato all’interno del sito Web interattivo a 360 ° di The Bodies Experience, dove i fan possono scaricare le radici delle canzoni e creare la propria interpretazione. Le candidature migliori verranno mostrate online e vinceranno premi esclusivi, tra cui un “biglietto d’oro” per i futuri spettacoli AFI.

Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 4 giugno alle 23:59 PT.