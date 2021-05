Ariele ci Sbamma di Frizzanti podcast!

Lo volete un podcast divertente, colmo di curiosità condotto da un istrionico dj?Eccovelo, si chiama SBAM e il dj in questione è Ariele Frizzante che tutti i lettori di Punkadeka conosceranno anche come Mister Grankio dei geniali PAY.

In realtà il format nasce sul Tubo anni orsono, proponendosi come “contenitore di contenuti” ad alto tasso di cialtronaggio. Oggi SBAM si affina e approda al mondo dei podcast. Dopo svariato tempo passato in video, l’inventore del “Barattolo D’ammore” (Virus Television è il suo canale Youtube) torna nelle sue vesti primordiali, quelle del dj che tanto abbiamo amato, per dirne una, sulle frequenze Rock Fm. Per l’occasione il format assume un tono quasi Lucarelliano (Blu Notte) portandoci di volta in volta dentro le vite di personaggi dello spettacolo che hanno fatto o subito qualcosa di strambo nella loro vita. Tutto fatto come radio comanda, ossia con con una colonna sonora che calzi a pennello. Del resto è lo stesso Ariele a dirlo “Ogni giorno ha una storia e ogni storia ha la sua canzone questo è SBAM Podcast!”

Lo trovate ovunque si tratti la materia podcastica, Spotify per esempio, e tutti i canali del dj lungo barbuto.

Non perdetevi la voce drop D (vocione) di Mr Frizzante, è sempre una garanzia di genio e follia (forse più follia)

Il primo episodio nella versione YouTube