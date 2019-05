Arrosti Fest – Sabato 25 Maggio, Circolo Arci Il Ghirigoro

Finalmente ecco il primo Arrosti Fest, evento dedicato al punk rock nostrano organizzato da Arrosti Records e Circolo Arci Il Ghirigoro

Sabato 25 Maggio, si parte alle 18:00 con un aperitivo punk rock e con il re degli arrosti DJ SENSO, poi a seguire dalle 19:30 inizieranno i live con sei band punk rock /hc melodico.

Headliner della serata saranno gli Impossibili Punk-rock (da Milano): Attiva dal 1994 la band conosciuta per alcune pietre miliari del punk nostrano, come “Impossimania”, contro tutti”, lo split “Derozer/Impossibili”, tornerà in Romagna dopo ben 14 anni.

Prima di loro sul palco saliranno:

Spaventapassere Punkrock (I padroni di casa): Attivi dal 2010, inesauribile fonte di trash punk rock hanno all’attivo diversi album/ep, e da pochi mesi hanno rilasciato il loro ultimo lavoro “Addosso o Contro” e di sicuro non vi lasceranno a bocca asciutta.

BOM PRO‘ (punk rock da Rosignano Solvay): attivi dal 1997 la punk rock band toscana pubblica un album dietro l’altro. Chiamati all’ultimo per sostituire i 33 CL non mancheranno di portare la loro ventennale esperienza e la loro inesauribile energia.

Merry Widow punk trio (Punk rock/Hc melodico da Verbania): Veterani della scena punk rock /hc piemontese i Merry Widows hanno pubblicato il loro sesto album “Via di qua” nel 2018, dopo oltre 15 anni di attività. Finalmente arrivano in Romagna per far sentire il nuovo ep ma anche i loro classici.

Your-End (Pop punk da Atri): belli, fientley e pieni di arrosticini nati solo nel 2016, hanno già all’ attivo un EP e un disco “3:33”, e a breve uscirà il terzo!

Mistura Fritta (Punk Hc/punk rock da Mogliano Veneto): giovanissimi e incazzati, i Mistura sono la band più giovane dell’ Arrosti Fest”, pronti a far sentire live il loro primo ep “Sgarro totale” una miscela di punk rock /Punk hardcore /ska punk.

Saranno presenti inoltre diversi banchetti/distro delle etichette indipendenti e molto altro!!! Floppy Dischi / Dods Records/ Punk Rock Italia solo per citarne alcuni. Se vuoi portare la tua bancarella scrivi ad Arrosti Records

L’evento si svolgerà all’aperto, nel grande giardino del Circolo Arci Il Ghirigoro, quindi in caso di maltempo il tutto sarà rimandato a Sabato 1 Giugno.

In più sarà presente un mega foodtruck per tutta la durata dell’evento dove potrete deliziarvi con i mega hamburger a prova di man vs food!!!

INGRESSO GRATUITO!

Insomma…. Non mancate!

Circolo Arci Il Ghirigoro

Via Mariana 4375 Cesena

Area dedicata a parcheggio