BAG OF SNACKS: Paper Girl

Fresco, adrenalinico, immediato e spregiudicato, si potrebbe ridurre così ai minimi termini il disco dei Bag Of Snacks, ma perché restare ignoranti e non godere di questo fulmine punk rock? Un concept interamente dedicato all’amore impossibile (e chi l’ha detto?) verso delle porno eroine di carta coi super poteri, e qui si tirano fuori autentiche chicche elimina-diottrie datate anche 1960 come la superlativa Gesbel fino ad arrivare ai giorni “miei” con April O’Neal, l’alleata delle Tartarughe Ninja…”Frieda Boher and Sprayliz, Gea and April O’Neal, I will take my 101 pills, to make love to all of you” urla a squarciagola il buon Merenda, artista a 360° che conosce la scena italiana come pochi e che ha nel suo paniere diverse opere musicali, ma anche libri più che interessanti (a proposito, stay tuned che arrivano news).

Musicalmente siamo di fronte ad una bomba targata anni ’80/’90 che comprende sound derivati dai migliori gruppi punk del globo, se il paragone coi Misfits ed i Ramones pare facile aggiungo che a mio parere chi ha suonato in questo disco ha nel cuore i gruppi sopra citati, e sebbene non ci siano virtuosismi particolari, che tra l’altro in questo genere c’azzeccano un cazz, direi che tutto l’arrangiamento scorre che è un piacere e la durata dei brani non permette un attimo di distrazione. Per quanto mi riguarda un disco ben fatto e ben registrato, con degli accorgimenti necessari e piacevoli ed una bella voce che non stanca mai. Il grande Mauro Codeluppi dice che c’è una nuova band in città, se non vi fidate di me ascoltate lui, che di sicuro ne capisce più del sottoscritto.

Interessante la proposta su vinile, con le tracce da un lato ed una bellissima serigrafia di Delicatessen dall’altro, artista che ha curato tutto l’artwork del disco.

Disco prodotto grazie alla collaborazione tra T.A.C. Records, Little Mafia Records, Flamingo Records e Rock Out Fascism, e leggo che è stato registrato live da Fede Pennazzo, ulteriore dimostrazione della bravura della band.



Tracklist:

01. Bionica (intro di Mauro – Raw Power)

02. Paper Girls (feat. Lucky – Legendary Kid Combo)

03. Gesebel

04. I Do, I Can, I Wonder (feat. Alberto Cagnoli)

05. Sing-A-Long Miho

06. Come On

07. Marny Bannister

08. Blondie Sprint

09. Tippy Conte

10. Kerry Cross

11. Kitty Luger

12. Love Song (feat. Ciaccio – Semprefreski)