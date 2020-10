MENAGRAMO: “Ribcage”

Non è una nuova uscita visto che stiamo parlando di un album di Marzo, ma, con un inscusabile ritardo, mi accingo a parlarvi di “Ribcage”, album d’esordio dei milanesi Menagramo (Professional Punkers).

Non mi è mai risultato facile parlare di band di amici, ma i Menagramo mi hanno facilitato il compito perché, oggettivamente, siamo dinnanzi ad un gran bel disco, sicuramente per chi come me negli ultimi anni si è avvicinato ad un certo tipo di folk punk.

L’album si forma di 14 pezzi in cui il duo meneghino scrive un vero e proprio trattato di sing along: tracce come l’iniziale Murnau & Wiene, la scheggia All Funerals No Weddings, piuttosto che Mornin’ Lite (ffo. Days N’ Daze e We The Heathens) o Storage Wars ne sono gli esempi più lampanti coi loro ritornelli a due voci e le alternanze canore tra Wally ed Enri.

Degne di nota anche Dwayne Johnson (per gli amici The Rock) e quella I, Wally dal titolo di “noefxiana” memoria dove l’atmosfera che la fa da padrona diventa malinconica e più introspettiva, così come Too Many Problems, cover di Cranford Nix Jr.

Chitarra acustica, washboard, spirito diy e attitudine da vendere fanno dei Menagramo una delle realtà italiane più belle in corcolazione e di “Ribcage” una bellissima conferma dopo gli ottimi singoli digitali rilasciati precedentemente.

This one’s for Paolo!

Tracklist:

Murnau & Weine

R.I.B.C.A.G.E.

All Funerals No Weddings

Dwayne Johnson

Like Dynamite

Modena

The Informers

I, Wally

Mornin’ Lite

Scaphoyd

Commercials

Storage Wars

Too Many Problems

Tome To Stop Kidding