BAY FEST POSTPONED

Era purtroppo nell’aria, ma ci si sperava fino alla fine… oggi annunciamo lo spostamento del Bay Fest al 2022 , toccherà attendere – ma non troppo – per capire quale sarà la prossima line-up e quali protagonisti del punk-rock mondiale passeranno da Bellaria…

Ma non è tutto: quest’estate Bay Fest non ha intenzione di fermarsi e a breve verranno annunciate delle gustose “perle” per questa stagione estiva 2021, per attenuare la voglia di tutti, oramai incontenibile, di cantare e ballare nel mosh pit….

Una voglia di concerti e di attività dal vivo che nel 2019 ha dovuto bloccarsi intaccando l’ecosistema fatto di artisti, luoghi, venditori di biglietti, società di produzione e addetti ai lavori, abbiamo assistito al silenzio dei locali di musica dal vivo a fronte di un aumento di oltre l’80% di canali streaming di You Tube e lo sdoganamento di altri spazi virali come Twitch.

Tutte occasioni ottime come panacea per questo strambo periodo ma sappiamo benissimo che il ritorno alla musica dal vivo è uno degli elementi fondamentali della nostra quotidianità nonché parte importante dell’ordine sociale naturale degli uomini e delle donne degli anni 2000: la socialità sta alla base dei desideri di tutti.

Nelle prossime settimane quindi annunceremo le novità riguardo al cast e calendario completo del Bay Fest 2022 ma diffonderemo anche le prime informazioni sui progetti previsti per l’imminente estate.

BAY FEST 2022 @ PARCO PAVESE | BELLARIA – IGEA MARINA | RIMINI

Per informazioni www.bayfest.it & www.hubmusicfactory.com