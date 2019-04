BRACKET: ritorno sotto FAT WRECK CHORDS

La Fat Wreck Chords ha annunciato di aver firmato coi Bracket, punk rock band californiana attiva dal 1992.

Si tratta di un ritorno di fiamma visto che il quartetto di Forestville ha già fatto uscire due album, quattro ep e il “Live in a Dive” con l’etichetta di Fat Mike tra il 1997 e il 2000. Il 31 Maggio prossimo uscirà il nuovo lavoro “Too Old To Die Young”, dal quale è stata estratta Canned From The Food Drive che potete ascoltare qui sotto.