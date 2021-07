Cover album per i THE QUEERS

I Queers hanno annunciato la futura uscita di “Reverberation”, un nuovo album di cover che uscirà per Cleopatra Records e che conterrà pezzi di, tra gli altri, The Troggs, The Beach Boys, The Monkeys, e Jan and Dean.

Al momento non è conosciuta né la tracklist definitiva, né la data di uscita.

Restate sintonizzati!

L’ultimo album dei Queers, “Save The World”, è uscito lo scorso anno per All Star Records e Sexy Baby Records (qui la nostra recensione: THE QUEERS: “Save The World” – Punkadeka – Punk web Magazine)