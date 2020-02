Il Distruggi la Bassa Festival non finisce di stupirci: i Youth of Today si aggingono alla già ricchissima line up del festival punk hardcore ferrarese che si terrà il 24, 25 e 26 Luglio prossimo al Piper Club di Ferrara.

Insieme alla leggenda dell’hardcore sono stati annunciati anche Ira, Rake Off e Radio Shakedown.

https://www.facebook.com/distruggilabassafestival