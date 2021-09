FACE TO FACE : “No Way Out But Through”

I Face to Face sono uno dei gruppi Punk migliori degli anni ’90.

Trever Keith è un personaggio che, oltre ad avere una coerenza di ferro, ha sempre difeso il suo genere musicale, che questo gruppo ha comunque fatto evolvere (non era molto scontato suonare come il loro primo disco, in quel periodo).

Ogni tassello, è un un pezzo di un puzzle. Il nuovo disco dei Face to Face è bello come quelli di vent’anni fa.

Inizia male, poi parte e ti accompagna in un viaggio Punk Rock, nel quale quando dici stop, è già finito, ma in maniera incantevole. ”

Go-Vertigo” è una delle migliori canzoni dai tempi dello splendido “Ignorance is Bliss”.

La parte intermedia del disco è perfetta, e a chi si aspetta una partenza bruciante, rimane il dolore di non avere pazienza.

La traccia conclusiva mette d’accordo tutti.

I Face to Face sono tornati. L’età passa per tutti, ma speriamo che, nonostante il titolo dell’ultima canzone, questo non sia un addio.

Voto : 8