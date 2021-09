MCBAIN: “Not For Weak Hearts” Ep

Domani uscirà “Not For Weak Hearts”, il terzo Ep dei milanesi McBain.

Questo Ep, che conclude la trilogia “Hard Being Us” che ha già visto le uscite di “Drunk in Different Places” (MCBAIN: “Drunk in Different Places” Ep – Punkadeka – Punk web Magazine) e “Getting Older” (MCBAIN: “Getting Older” Ep – Punkadeka – Punk web Magazine) si forma di 5 pezzi dalle sonorità Lookou Records! e conferma tutto il bello già ascoltato nei lavori precedenti.

Si parte col 4/4 di Stay With Me, col Chixdiggit!-style di Chimichanga e col punk rock melodico e malinconico di In Your Eyes per poi concludere con la scheggia Everything Explodes, il cui ritornello vi si stamperà fisso in testa, e la brevissima ed acustica My Brain is Burning, degna conclusione di un Ep ben fatto e ben curato.

“Not For Weak Hearts” è un Ep che consigliamo vivamente a tutti gli amanti del punk rock: canzoni brevi e concise che vi faranno innamorare dei McBain.

Tracklist:

Stay With Me

Chimichanga

Everything Explodes

In Your Eyes

My Brain is Burning

McBain (bandcamp.com)