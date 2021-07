IMPOSSIBILI: Tra Sogno e Realtà

Un disco degli Impossibili è sempre cosa buona e giusta, anche se registrassero un disco di scoregge probabilmente lo comprerei, comunque vi tranquillizzo subito sul contenuto del disco, non ci sono le scoregge ma bensì 11 tracce +2 bonus (da lacrime per i fans della prima ora) che suonano da paura e che ci riportano in quella bella prima metà degli anni ’90.

Anni ’90 ma con 25 anni di esperienza in più, senza perdere un grammo di quella spensieratezza che troviamo a secchiate in questo disco, il bello degli Impossibili è che, come i capelli di Araya, non cambiano mai senza riciclare il successo ottenuto con i capolavori dell’esordio o vivacchiare su di esso, riescono sempre ad indovinare il ritornello perpetuo che ci accompagnerà tutta l’estate e le stagioni a venire, ascoltate ad esempio “ossessione” che è un trionfo, ma diciamo che si fa fatica a scordarsi di “finalmente sei arrivata” e “fino all’alba con te”, tanto per dirne due…in conclusione ci manca solo che mi fanno ricrescere i capelli e mi piazzano un paio di Airwalk ai piedi per farmi tornare ai ’90, con la lacrimuccia che scende per il trio finale.

Suonato come vuole la tradizione punk rock, melodia piacevolissima miscelata a pezzi ben più tirati fatti per agitare il pit, non hanno certo bisogno di me per sentirsi dire che è tutto pressoché perfetto, merito anche della registrazione di quel bell’uom* del Toxic Basement Carlo Altobelli e della mano santa di Mass Giorgini, un ritorno che apprezzo tantissimo e che mi fa pensare che il punk rock non mi abbandonerà mai.



tracklist:

01. hikikomori

02. sogno io

03. divinità

04. finalmente sei arrivata

05. un like ancora

06. non guardarti indietro

07. fino all’alba con te

08. mi sveglierò

09. ossessione

10. reunion

11. la cascina 480

12. risento la tua lagna in busta (chiusa)

13. sul sedile con te