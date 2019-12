La Top 10 2010-2019 di Valentina

Sei arrivat* fin qui. Quindi significa che stai per leggere la mia classifica. Ciò che salta subito all’occhio, oltre ai gusti sicuramente discutibili, è che non ha esattamente un gran senso…si passa dal pop punk al garage, dal punk rock più o meno classico al rock ‘n’ roll. E in realtà non è nemmeno una vera e propria classifica, lo ammetto. È difficile ordinare 10 dischi da 1 a 10 quando tra le mie scelte ci sono sia band di nicchia che mostri sacri.

Quindi non prendetela come una lista che va dal peggiore al migliore o quel che sia. È un semplice mix di gusto personale, fisse del momento, ricordi sia felici che malinconici, emozioni, il tutto legato a questi particolari dischi, cercando innanzitutto di diversificare quanto più possibile i sottogeneri ma anche di inserire gruppi più o meno sconosciuti ai più, che magari chissà che qualcuno decida di approfondire.

Cercate di insultarmi il meno possibile?

10 – The Mugwumps – Can’t Be The One (2014)

Ho deciso di inserirli in classifica perché la band mi piace molto sia su disco che live. Questo album segna il loro ritorno dopo Mutation In the Family, che li aveva visti criticati.

Traccia: Tokyo Tapes https://www.youtube.com/watch?v=6lJEfuzdNfo



9 – CJ Ramone – Last Chance To Dance (2014)

Cj è Cj! Gli dobbiamo tutti qualcosa.

Traccia: Last Chance To Dance https://www.youtube.com/watch?v=263k1Y0G0Mc



8 – The Ponches – The Long Goodbye (2012)

Il loro disco capolavoro.

Traccia: Star Wars Inside Me https://www.youtube.com/watch?v=_dMzuHiivn0



7 – DeeCRACKS – Attention! Deficit Disorder (2010)

Una bomba lunga 14 brani.

Traccia: Gimme Gimme Plastic Surgery https://www.youtube.com/watch?v=q2snYO2xYgw

6 – Social Distortion – Hard Times And Nursery Rhymes (2011)

Andava inserito anche solo per Bakersfield. E poi ai Social D sono particolarmente affezionata.

Traccia: Gimme The Sweet And Lowdown https://www.youtube.com/watch?v=yauKLcdpNrM



5 – The Darts (US) – I Like You But Not Like That (2019)

Band tutta femminile che ho scoperto da poco vedendole per caso live e che negli ultimi tempi mi capita di ascoltare. Le ho messe in questo calderone di dischi perché la loro ultima fatica merita, tanto che un brano (Love U 2 Death) è stato inserito nella celebre serie televisiva Peaky Blinders. Aggiungo altro?

Traccia: My Way https://www.youtube.com/watch?v=Tjwg448kMRs



4 – Bad Religion – Age Of Unreason (2019)

Ho scelto la loro ultima fatica a riprova del fatto che nonostante la prolifica discografia alle spalle, riescono ancora a fare qualcosa di nuovo (e bello), a differenza di altre band. Quello che fanno, lo fanno e faranno sempre bene. Non ne sbagliano una e, a mio avviso, questo è un altro signor album.

Traccia: Faces Of Grief https://www.youtube.com/watch?v=xpO7S29SgxQ



3 – Descendents – Hypercaffium Spazzinate (2016)

Se tutte le band dovessero tornare su disco come i Descendents, sarebbe un mondo migliore! 12 anni e non sentirli affatto, (anzi)!

Traccia: Smile https://www.youtube.com/watch?v=5hAIvQ0y56A

2 – The Peawees – Leave It Behind (2011)

Non credo abbiano mai sbagliato un album, ma dopo Dead End City, questo è, secondo me, il loro disco migliore. Difficile anche scegliere un solo brano.

Traccia: Food For My Soul https://www.youtube.com/watch?v=-OLGlH4_WB0



1 – The Riverdales – Tarantula (2010)

Amo questo album alla follia. Oltre ad essere un capolavoro, pezzo dopo pezzo, ho tanti ricordi legati ad esso e per me si aggiudica l’oro in classifica.

Traccia: Time Chaser https://www.youtube.com/watch?v=DMw9Stw_YKQ