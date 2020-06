LINEA: Ammonia Records ristampa tutta la discografia

Come abbiamo scritto qualche tempo fa i Linea, prima di sta cazzo di pandemia, hanno concluso la campagna di crowdfunding e stavano lavorando al nuovo disco “Fuori Mercato” che uscirà sulla storica Ammonia Records, etichetta che si occupa di punk dal 1997, con la collaborazione di Casbah Records; bene ora pare che siamo in dirittura d’arrivo, Gimmy ha registrato recentemente le voci, Fede dopo lo spavento che ci ha fatto prendere sta meglio e sta registrando anche lui le voci e sembra che tutto stia procedendo a gonfie vele, tanto che probabilmente potremo ascoltarlo per l’autunno, ma non sono finite le novità, infatti Ammonia s’è preoccupata di ristampare la discografia dei combat rockers milanesi con l’aggiunta di qualche piccola perla qua e la, troviamo infatti brani tratti dal demo d’esordio, e qualche cover dei Clash.

Restate sintonizzati sulle pagine dei LINEA e di Ammonia Records per gli aggiornamenti, io intanto aspetto con l’hype livello malato.