MADBEAT: Cadere

I Madbeat ormai li conosco da tempo, ogni volta è bello vedere come cambino pelle senza intaccare minimamente l’attitudine punk che da sempre li accompagna, questo disco è un’importante milestone perché vede, dopo tanti cambi, la stessa formazione.

Dunque avevamo già apprezzato un deciso cambio di ritmo in “luci rosse”, ed anche in questo 7″ si prosegue sulla stessa linea producendo un punk rock melodico ovviamente aggressivo e non privo di grinta, decisamente ragionato, grandi cori ben fatti ed un cantato malinconico e sincero, adatto e preciso per gli argomenti affrontati nelle 4 tracce, che accarezzano quello che è stato un anno di merda, parliamo chiaramente del 2020, senza mai tirarlo in ballo direttamente; l’assenza di calore diverso da quello del termosifone o del nostro gatto, una città che mai avremmo pensato fosse così terribile perderla e non poterla vivere, tra le gioie e lo schifo che ciò comporta, si prende a calci sui denti l’indifferenza e si parla di prendere le redini delle nostre vite, picchiando forte la testa ma usando il cervello, perdere senza aver paura e senza vergogna, perché la guerra è ancora lunga e trasuda, anzi gronda l’estrema convinzione che sarà una vittoria, alla fine.

Un disco maturo, duro da digerire ma con un tocco di piacevole poesia, suonato ed arrangiato benissimo, senza fronzoli e ricamini, puro punk rock che gira da favola e non serve altro, con due importanti feat. che vedono Andrea Toselli in “dimenticati sogni” ed il rapper Mauràs nella conclusiva “perdere”.

Prodotto da Madbeat e IndieBox, registrato, mixato e masterizzato da Giò Bottoglia presso Indiebox Music Hall di Brescia, artwork by Gengive Sanguinanti.



tracklist:

01. Città

02. Dimenticati sogni (feat. Andrea Toselli – Andead)

03. Facile

04. Perdere (feat. Mauràs)