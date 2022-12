MENAGRAMO: s/t

Il 19 novembre scorso è uscito per Wild Honey Records il s/t dei Menagramo, duo folk punk brianzolo.

Il disco, in vinile rosa, raccoglie la maggior parte dei pezzi già pubblicati nei vari ep digitali e nell’album d’esordio R.I.B.C.A.G.E. (qui la nostra recensione: MENAGRAMO: “Ribcage” – Punkadeka – Punk web Magazine): in tutto ben 18 pezzi, comprensivi delle inedite Siempre Hay Que Separar Las Drogas, Nit Enough, Menagramology e Todd Bro. La formula del Mengramo è ormai ben consolidata con pezzi veloci, voci roche e incazzate, chitarra acustica e washboard: squadra che vince non si cambia.

L’album contiene tutti i miei pezzi preferiti del duo lombardo: Murnau & Wiene, All Funerals No Weddings, Modena, I, Wally, Mornin’ Lite e molti altri. Ciò che più mi piace dei Menagramo, oltreché il genere proposto, vera e propria rarità nel circuito punk italiano, è il songwriting spensierato, introspettivo, incazzato e ironico allo stesso tempo , accompagnato da ritmi talvolta serrati (l’inedita Siempre Hay Que Separar Las Drogas ne è esempio lampante), talvolta più accompagnati e malinconici (ad esempio l’altro inedito Menagramolgy, tanto per citare un riferimento). Lo spirito D.I.Y. della band emerge pezzo dopo pezzo, e chi come me ha la fortuna di conoscere personalmente i Menagramo potrà confermare.

Brava Wild Honey Records per aver fatto quello che all’inizio dell’avventura Menagramo sembrava impossibile: far uscire in vinile una delle realtà più interessanti del panorama punk italico.

Tracklist:

Murnau & Weine

R.I.B.C.A.G.E.

All Funerals No Weddings

Dwayne Johnson

Like Dynamite

Modena

The Informers

Not Enough

Menagramology

I, Wally

Mornin’ Lite

Scaphoyd

Commercials

Storage Wars

Too Many Problems

Time To Stop Kidding

Siempre Hay Que Separar Las Drogas

Todd Bro