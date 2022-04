Nuova puntata di “Punk On The Rocks” sulle frequenze di Radio Città Aperta

Lunedì 11 aprile nuova puntata di Punk on the Rocks, la sottorubrica di Rocktrotter con Eleonora Tagliafico su Radio Città Aperta, completamente dedicata al punk.

Nella prima parte ci sarà l’intervista con gli Splintera, gruppo punk rock di Verona in uscita con un nuovo singolo, “Anthem for Tony”, dedicata al cantante scomparso degli No Use For A Name, Tony Sly.

https://youtu.be/qoxG-zeVqQw (link al video su YouTube).

Il sound del gruppo è di matrice punk rock californiana e prende la velocità, le melodie e l’immediatezza dell’hc melodico, senza disdegnare alcune virate nell’hardcore più potente ed urlato con testi personali con riflessioni sulla vita di tutti i giorni, prevalentemente cantati in inglese.

La seconda parte della puntata di Punk On the Rocks sarà quindi dedicata allo skate punk californiano.

Ascolta Punk on the Rocks dalle 18 alle 20 su www.radiocittaperta.it

3472450020 Whatsapp in diretta

#ResistenzaCulturaleAttiva

Link ai podcast precedenti:

Prima puntata e interviste a Manovalanza e Gli Ultimi: https://www.radiocittaperta.it/podcast/rocktrotter-con-eleonora-tagliafico-del-31-01-2022/?fbclid=IwAR0FR6H6o0TXuHWBvO42rHossgXpQ0XgRkQlrJsNs112b_XL6odJZcZH4uM

Seconda puntata e intervista a Rejoyce/Rejoice: https://www.radiocittaperta.it/podcast/rocktrotter-con-eleonora-tagliafico-del-28-02-2022/?fbclid=IwAR0jkInX9RU9M4T42cOHHOyUAfsqGHpkU7X5pI49Ia_jOBehU1chb-CI8ys