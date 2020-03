Nuovo video per i QUARANTENA

Nomen omen dicevano i latini.

È online il nuovo video dei Quarantena. La canzone porta proprio il nome della band punk rock piemontese (di Mondovì). Datata 2007, era la traccia d’apertura del primo disco del gruppo, “L’epoca dei sogni”.

«A distanza di tredici anni, in quarantena (o quasi), ci siamo finiti per davvero. Tutti!» dice il fondatore del gruppo, Giro. Che spiega: «In questi giorni “di reclusione” e di preoccupazione, parecchi hanno pensato a noi e ci hanno scritto. Allora abbiamo deciso di fare questo video, insieme a tanti amici, per lanciare un messaggio di speranza».

L’appello finale è chiaro: un invito a “restare a casa”. E a fare ciascuno la propria parte.

«Oggi è possibile sentirsi vicini anche rimanendo lontani – continuano i Quarantena – e la realizzazione di questo video ne è la dimostrazione: compaiono amici da tutta Italia».

Fra loro potrete riconoscere anche alcuni volti del mondo del punk rock, come Antefatti, Bad Frog, Crancy Crock e Il Complesso.