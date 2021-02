PINHEAD GUNPOWDER: ristampa della discografia per 1-2-3-4 Go! Records

Gran bella notizia per tutti i fan dei Pinhead Gunpowder: uno dei primi side project di Billie Joe Armstrong dei Green Day ha annunciato la ristampa in Lp e 45″ della discografia che vede 5 album (“Carry The Banner” e “Jump Salty” del 1994, Goodbye Ellston Avenue” del 1997 e “Compulsive Disclosure” del 2003, gli ultimi tre usciti per Lookout! Records) e molti singoli ed ep.

L’etichetta che si occuperà dell’uscita sarà la 1-2-3-4 Go! Records di Oakland, con la quale Billie Joe Armstrong ha più volte collaborato in passato.

Sul sito della 1-2-3-4 Go! Records ci sono tutte le istruzioni per poter partecipare a questa uscita che si dividerà in 5 fasi:



Prima fase (30 Aprile 2021): “Jump Salty” Lp e “Trundle and Spring” 7″ più due maglie con grafiche rappresentanti i due dischi



Seconda fase (11 Giugno 2021): “Carry The Banner” Lp e “Fahizah” 7″ più tre maglie (tra le quali quella con la grafica di Kick Over The Traces



Terza fase (10 Settembre 2021): “Goodbye Ellston Avenue” Lp e “At Your Funeral” 7″ più due meglie



Quarta fase (26 Novembre 2021): “Shoot The Moon” Lp e “8 Chords 328 Words” 7″ più due maglie



Quinta fase (11 Marzo 2022): “Compulsive Disclosure” Lp e “West Side Highway” 7″ più due maglie.

Qui sotto tutti gli ulteriori dettagli per questa uscita che, nonostante, come potete immaginare, non sia molto economica, rappresenta sicuramente un pezzo da collezione unico per tutti gli amanti del punk rock della Bay Area.

Pinhead Gunpowder reissues incoming on 1-2-3-4 Go! Records! — 1-2-3-4 GO! RECORDS