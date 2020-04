Punk Rock Holiday e Brakrock : Rinvio all’orizzonte causa Covid-19

La notizia era già nell’aria da alcuni giorni. Dopo il divieto, infatti, di tenere grandi eventi fino al 31 Agosto disposto in varie nazioni europee tra cui Germania, Danimarca e Belgio era facile prevedere che gran parte di tour previsti per l’estate sarebbero saltati con ripercussioni sui relativi festival.

Parliamo prima di tutto del Punk Rock Holiday che si preparava a festeggiare la decima edizione con band del calibro di Bad Religion, Lagwagon, Flogging Molly, Anti-Flag, Bouncing Souls, Mad Caddies, No fun at all, Circle Jerkes, Refused, Adolescents e tanti tanti altri nomi nella fantastica location dei boschi di Tolmin.

Gli organizzatori con un messaggio sulla loro pagina facebook si rivolgono a quella che è la famiglia del PRH e che attendeva risposte in merito all’edizione 2020, ringraziando tutti prima di tutto per la pazienza e il supporto di queste ultime terribili settimane.

“A quanto pare, il virus corona ci ha pugnalato male alla schiena e continuerà a tenere lontana la nostra tanto attesa riunione a Tolmin. Siamo stati semi ottimisti sulla serie di festival di Agosto fino alla settimana scorsa, quando il divieto di eventi importanti in Germania ha rimescolato le carte in un modo piuttosto brutto e ha costretto la maggior parte delle band ad annullare i loro tour. Molti di voi hanno anche esposto il problema di non essere in grado di viaggiare da paesi lontani… Stiamo parlando con altri festival di Agosto e con le band cercando di prendere le decisioni più giuste. Finora tutte le band e i festival concordano sul fatto che l’opzione più razionale è quella di rispecchiare tutto fino al 2021. Ciò significherebbe le stesse date e il più possibile la stessa formazione nel 2021, con biglietti validi per l’edizione 2021 dal 2020. Come se il 2020 non fosse mai esistito.”

Il messaggio degli organizzatori si chiude con il rinvio ai prossimi giorni per l’ufficialità della decisione, ma la strada sembra già segnata.

Stesso messaggio arriva anche dagli organizzatori del Brakrock in Belgio, che si apprestavano a portare sul loro palco band come Circle Jerkes, Sick of it all, Bouncing Souls, Mad Caddies, No fun at all, H2O, D.R.I. e tanti tanti altri nomi.

“Cari amici. È con il cuore pesante che dobbiamo informarvi che stiamo pensando di rimandare Brakrock 2020 nella sua forma attuale a causa degli impatti di COVID – 19. Speravamo ancora il meglio, ma sembra che il virus Corona prolungherà la sua permanenza in Belgio e probabilmente ci accompagnerà durante quest’estate. Di conseguenza non possiamo garantire la sicurezza della nostra amata famiglia punk rock. Un altro segno sul muro è che molte band hanno bisogno di cambiare i loro piani estivi anche a causa della situazione di pandemia in tutto il mondo. Il Brakrock è un festival di musica fai-da-te creato da persone che lo stanno facendo di cuore per questa bellissima scena. Questa pandemia ci ha già abbattuto abbastanza duramente, ma ce la faremo insieme. Perché nella scena insieme è tutto ciò che sappiamo. Stiamo parlando con altri festival e gruppi in questo momento per rispecchiare l’allineamento di Brakrock 2020 e portarlo alla stessa data nel 2021. (5-7 agosto, 2021 / sì + un pre spettacolo all’aperto). Tutti i biglietti del festival rimarranno validi in questo caso e stiamo anticipando che la maggior parte delle band attualmente in programma saranno presenti, sebbene alcune band potrebbero essere soggette a modifiche.

Anche in questo caso l’ufficialità del rinvio è posticipata ai prossimi giorni, ma per questa estate sembra proprio che dovremo metterci l’anima in pace.

Prima di chiudere il messaggio gli organizzatori del Brakrock ci dicono che sono previste anche buone notizie in arrivo. Speriamo davvero in qualcosa di unico, perché non mai come ora avremo bisogno di un bel po’ di belle news per risollevare l’umore.