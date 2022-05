RESPIRO NOCIVO: Cor Meum Anima Mea

Ci sono gruppi legati agli anni ’90, uno dei periodi migliori del punk rock italiano, i Respiro Nocivo secondo ne fanno parte e “Cor Meum Anima Mea” ne è la prova, anche se ovviamente non parleremo di un lavoro semplicemente estratto da quel periodo, e vi anticipo che dovete allacciarvi le cinture perché si vola altissimo.

Inizia con una bomba ad alto potenziale, un classico del genere, con un testo da paura e nientemeno che Cecio dei Causa a dare man forte, così come “life & death” che sembra uscita da Full Circle, ma Cecio non è l’unico ospite del disco, infatti nella terza traccia troviamo il grande Fix dei MadBeat in “portami via”, pezzone di robusto punk rock, i testi complessivamente sono molto belli e combattenti, di livello, interessanti e ben scritti, tanta lotta e tanta denuncia come siamo ben abituati da sti ragazzi, importanti accenni storici con tanto di una trasmissione di “Radio Londra”, e “figli del colle” forse rimane la mia traccia preferita con quel ritornello da pazzi ed un’impronta dannatamente stradaiola, ma tutto sommato è impossibile trovare una traccia sotto la media di un disco bello e potente, che si ascolta volentieri e tutto d’un fiato, coinvolgente e frutto per l’appunto di una minuziosa e quasi maniacale ricerca del suo specifico arrangiamento, dietro il quale troviamo degli ottimi musicisti che non si sono tirati indietro in sala di registrazione; tutte le tracce scorrono bene, hanno tanta personalità e parecchia farina del proprio sacco, quindi per questo motivo non è corretto “catalogare” (mioddio, mi si perdoni il termine) al semplice “anni ’90” questo lavoro.

Insomma mi piace tutto di sto disco, anche la grafica accattivante che spero diventi presto una maglietta.

Pensato, scritto e ideato dai Respiro Nocivo, registrato, mixato e masterizzato da Maurizio “Icio” Baggio alla Distilleria – Produzioni Musicali di Bassano del Grappa (VI), Prodotto da Respiro Nocivo in collaborazione con Duff Records e Rumagna Sgroza, grafiche di Nino (Motorcity Graphics).

tracklist:

01. destini segnati feat. Cecio – Causa

02. life & death

03. portami via feat. Fix – MadBeat

04. figli del colle

05. internazionale della razionalità

06. non c’è più tempo

07. until the last rebel

08. jolly roger