RETARDED: nuovo ep in arrivo

I Retarded, punk rock band di Voghera, hanno annunciato la prossima uscita di un nuovo Ep intitolato “I Follow My Pride” contenente due nuovi pezzi.

l’Ep uscirà in vibìnile per Snap Records e in digitale per Ammonia Records.

L’ultima uscita dei Retarded, “Locked Down City, risale allo scorso anno (Bad Man Records, Ammonia Records).

