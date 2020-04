ROTTEN RIVER CAMP 2020: stay OTTIMISTA!

Kaizoku Records e Rumagna Sgroza invitano tutti noi kidz a caricarci di un cauto ottimismo, e pensare che per la seconda metà di giugno quest’incubo chiamato Covid-19 sia finalmente un ricordo, al momento il ROTTEN RIVER si farà, nel caso la pandemia sarà ancora in corso si sposterà tutto più avanti, quando ci saranno le condizioni per divertirsi in sicurezza, quando l’unico pericolo reale sarà lo stage diving molesto. Tutti noi lo speriamo.

Madame & Garçon a fangul a le Coròn ????

Ecco a voi la line up del #rottenrivercamp 2020 ??

La speranza per noi non è l’ultima a morire, è IMMORTALE.

Se non sarà possibile nel periodo stabilito lo annunceremo a tempo debito ma una promessa: stessa formula, stessa location STESSA LINE UP verranno teletrasportate in un tempo non remoto ove tutto tornerà possibile, siamo al lavoro per vOI!

Nel frattempo caricatevi di ottimismo, le uniche cose da “mollare” saranno le vostre ancore nel santerno