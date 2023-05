Scopri in anteprima il volantino SLAM PUNK di Punkadeka e vinci un gadget! Solo se vai al CINEMA al 10 al 17 maggio

In occasione dell’uscita del film THE FIRST SLAM DUNK nei migliori cinema d’Italia, Punkadeka organizza il lancio in anteprima dell’evento ispirato al (quasi) omonimo manga.

L’anno scorso infatti si è tenuta l’edizione 0 di SLAM PUNK, il torneo di basket con concerto che la redazione organizza a Melzo, in provincia di Milano.

Si tratta di un’iniziativa che trova appunto le origini del proprio nome in questa serie animata del maestro Inoue (forse alcuni di voi se la ricorderanno, anni fa, su MTV) e proprio per questo si è pensato di presentare il volantino ufficiale dell’edizione 1 in concomitanza con l’uscita del film.

Vuoi scoprire chi suonerà al torneo e chi lo sponsorizza….?

Dal 10 al 17 maggio vai a vedere The First Slam Dunk (doppiato oppure in lingua originale): inviaci una foto del biglietto o mentre sei al cinema, ti invieremo il flyer in privato!

Puoi mandare la foto a s[email protected] o sulle pagine IG o Facebook di Punkadeka.

Vuoi vincere un gadget originale del torneo….?

Vieni all’evento sabato 9 settembre 2023, mostraci la foto e otterrai in regalo una spilletta Slam Punk.

Tutte le informazioni sul film sulla pagina Facebook Anime Factory Italia.

Se vuoi rimanere aggiornato seguici sulla pagina ufficiale del torneo Slam Punk e su Punkadeka.