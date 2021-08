SNUFF in studio

“We have started recording a new record today! At Perry Vale Studios in sarf London. Cor blimey!”: queste parole che accompagnano una foto sul profilo Instagram, gli Snuff hanno annunciato di essere entrati in studio di registrazione. Attendiamo ulteriori news dalla punk rock band inglese.

L’ultimo lavoro degli Snuff, “Wrath of Tooth [EP]”, è uscito nel 2020.