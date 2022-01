La speranza di tutti i punk rockers italiani (e non solo) si sta manifestando: l’epiteto “addio” presente nel titolo dell’ultimo album dei Manges si è dimostrato, appunto, solo un epiteto. Il quartetto spezzino è in studio per registrate il successore di “Punk Rock Addio”, uscito nel 2020 per Striped Music.

(4) The Manges | Facebook



Restate sintonizzati.

Qui la nostra recensione di “Punk Rock Addio”:

THE MANGES: “Punk Rock Addio” – Punkadeka – Punk web Magazine