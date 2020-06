THE MANGES: nuovo 7″ fuori a Luglio

I Manges, storica punk rock band spezzina, rilasceranno un nuovo 7 in occasione del Worst Raduno Ever del 18 Luglio prossimo all’Edoné di Bergamo. Il 45 giri conterrà due pezzi: sul lato A Endless Detention, estratto dal nuovo album di prossima uscita “Punk Rock Addio” (registrato a Roma a Marzo scorso da Lorenzo Moretti dei Giuda e Danilo Silvestri) e sul lato B Ramones At Lollapalooza, anch’esso registrato per il quinto album da studio ma utilizzato come b-side esclusiva.

Il 7″ uscirà per Striped Records in tiratura limitata a 100 copie colorate (disponibili solo al Worst Raduno Ever di Bergamo) e successivamente in 400 copie vinile nero che saranno disponibili sul sito di Striped Music.