THE OFFSPRING: video di “Behind Your Walls” e due date in Italia in estate (con Lagwagon, Anti-Flag e Punkreas)

E’ da poco online il video di Behind Your Walls, pezzo del nuovo album degli Offpring “Let The Bad Times Roll” (qui la nostra recensione: The Offspring: Let The Bad Time Rolls – Punkadeka – Punk web Magazine).

Qui sotto il video:

Ricordiamo inoltre che gli Offspring saranno in Italia questa estate per due date:

Martedì 21 giugno, Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano) + Lagwagon + Anti-Flag + Punkreas

(8) The Offspring + Punkreas + Lagwagon + Anti Flag | 21 giugno 2022 | Carroponte (MI) NUOVA DATA | Facebook

Mercoledì 22 giugno, Sherwood Festival, Padova + Lagwagon + Anti-Flag

(8) The Offspring + Lagwagon & Anti Flag | 22 Giugno 2022 | Sherwood Festival, Padova | Facebook