THE UNBORN: disco in uscita a novembre!

Sono veramente felice di scrivere questa news, leggo oggi dalla pagina ufficiale degli Unborn (trovate la recensione QUI) che a novembre uscirà per Skinheads Sound il disco “Slasher – Street Punk Anthems”. Personalmente non vedo l’ora di averlo tra le mani e per la testa, peccato solo che non ci sia un venerdì 13 il prossimo novembre.

Possiamo finalmente annunciarlo: il nostro digipack CD “Slasher – Street Punk Anthems” uscirà nel mese di novembre per Skinheads Sounds! L’album contiene 12 pezzi ispirati principalmente allo slasher horror e al giallo all’italiana. Artwork di Moriarity Graphics, layout di Crombie Media.