69 Brigade Milano presenta: NOTTE DI TEMPESTA vol. 2, con i primi 3 nomi

Torna un grandissimo evento punk che solo pochi mesi fa ha ribaltato il palco dell’Eterotopia, e proprio sul palco dello splendido spazio di San Giuliano Milanese i ragazzi delle Sixty-Nine Brigade, in collaborazione con la S.H.A.R.P. Milano e La Fabbrica, stanno preparando al meglio la seconda edizione della “NOTTE DI TEMPESTA”.

Per ora si sanno solo i primi tre nomi, i Mad Beat che presumibilmente presenteranno il nuovo disco, i Lenders (DA ROMA, cit.), e gli S-Contro, nomi che sanno già di sudore e lividi per tutto il corpo, restate sintonizzati sulla pagina dell’evento e di sti ragazzacci per gli aggiornamenti:

NOTTE DI TEMPESTA VOL. 2

SIXTY-NINE BRIGADE MILANO

ETEROTOPIA SPAZIO PUBBLICO AUTOGESTITO