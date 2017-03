Me First & The Gimme Gimmes in apertura ai Descendents!

Me First & The Gimme Gimmes in apertura ai Descendents!

Sembra ci abbiano preso gusto a suonare nel Bel Paese! Infatti dopo le due date appena trascorse a Livorno e Bologna, i Me First & The Gimme Gimmes saranno di spalla a Milo & co. nell’unica data italiana dei Descendents al Carroponte di Sesto San Giovanni il 11.06.2017!





