JERRY MOOVERS: Maschere & Illusioni

ORCOZIO MI ESPLODE LO STEREO!

Questa è esattamente la prima cosa che ho pensato appena le casse hanno iniziato a vibrare sotto i colpi di questi tre giovani punkrockers bergamaschi, attivi dal 2010 ma con alle spalle già un demo, due album da studio (da ascoltare, primo perchè sono buoni album, secondo per apprezzare meglio la crescita della band) ed un album live, oltre ad un considerevole numero di infuocati concerti.

Sono cresciuti sia tecnicamente che come scrittura dei testi, l’album suona da favola, veloce, preciso e potente, un perfetto punk rock tutto sudore e gole bruciate, ma che lascia anche apprezzare la loro bravura con gli strumenti, la title track MASCHERE&ILLUSIONI e FANTASMA ne sono un esempio, ma complessivamente in tutto l’album il livello è alto; c’è anche Renton che introduce la splendida INCUBO, anche se la mia preferita è RUBAMI, con quell’intro reggaeggiante da paura con tanto di tastiere, per poi sfociare in pezzo tiratissimo.

Un disco che si lascia ascoltare, anzi, che metti nello stereo e non lo toglieresti mai, un punk rock come deve essere fatto, scritto, vomitato e sudato, e ora ho questa gran voglia di sentire live i nuovi pezzi!

Registrato e mixato alla KILLERDOGZ music factory da Ivan Porcheria Lanzoni, masterizzato presso il Living Rhum Studio – Indiebox Music Hall da Giovanni Bottoglia, artwork e foto by Minocci-Art.

Testi e musiche di JERRY MOOVERS

Cori in tutto l’album PAVE (Mannaja)

tracklist:

01 fatti, uguali

02 canto (con Teo – Brambillas/Raindogs)

03 maschere&illusioni

04 eroi

05 fantasma

06 liquidazione totale

07 Renton

08 incubo (con Dario e Facche – Crancy Crock)

09 rubami (con voce Caterina Brisen – Pejote Candies, tastiere Yuri de “la Scatola Nera”)

10 anime

11 la musica c’è

12 niente da aggiungere