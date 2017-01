WRETCHED: Ristampa di tutta la discografia!!!

Ecco il comunicato di uno dei gruppi che più hanno segnato la scena punk ed il sottoscritto, mi tremano le mani solo a leggerlo:

Wretched è stato un progetto libertario. Ci eravamo proposti di cambiare la realtà a partire da una critica radicale del potere, musicale compreso. Da qui le autoproduzioni. Abbiamo ritenuto indispensabile ristampare la nostra musica, per dare la possibilità a chiunque volesse, di avere i nostri dischi, di buona qualità e ad un prezzo equo. Abbiamo raccolto i nostri singoli in un album, in uscita il prossimo febbraio. Autoprodotto, in collaborazione con gli amici di Agipunk, …che hanno curato la parte grafica e la stampa del vinile e che ne cureranno la distribuzione. Il remaster del suono è stato realizzato da noi, lasciato nella crudezza di quei tempi , ma migliorato. I quattro singoli verranno ristampati anche in versione cofanetto, in uscita subito dopo l’album, a completare la ristampa di tutti i nostri dischi. Info , www.agipunk.com Wretched, lotta per la tua libertà , nessuno ha il diritto di calpestare i tuoi diritti, e la tua vita.