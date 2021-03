20 anni fa la Banda Bassotti tornava a suonare

20 Anni oggi, e chi lo avrebbe detto mai? La Banda Bassotti tornava a suonare, come aveva promesso, dopo un po’ di peripezie…da sempre, il loro legame con. I Baschi Negu Gorriak è stato di sangue e fratellanza reciproca, tornare a suonare insieme, da voci libere, era la promessa mantenuta in quel marzo del 2001…ancora lontani dagli accadimenti, la stagione prevedeva un caldo infernale che ebbe il suo culmine nel G8 di Genova, la Diaz e il mai dimenticato Carlo Giuliani…oltre ad un movimento sedato con la violenza e non solo.

“Quel 17 marzo di 20 anni fa eravamo in molti al villaggio globale di Roma, kids arrivati da ogni dove per festeggiare insieme la solidarietà fra popoli, la fratellanza e il grande ritorno della Banda con Sigaro e Pikkio insieme a Fermin e tanti altri compagni di Brigata, tutti insieme, uniti.

Io ero lì, in mezzo a tanti, sottopalco, a fare qualche foto a cantare canzoni a squarciagola quelle canzoni che poi sarebbero diventate leit motiv nella mia testa da lì in poi fino ad oggi, da quella che sarebbe una bella avventura condivisa a vedere loro concerti in ogni dove e conoscere tanti kids che altrimenti non avrei avuto modo di conoscere.

Quel giorno, anzi, quella sera eravamo una forza, la Brigata della Banda Bassotti lo è sempre stata e lo sarà per sempre, anche senza il suo leader supremo (a lui non sarebbe piaciuto essere definito leader, poi supremo ancora di più) però così era Sigaro.”

Di quel giorno restano I ricordi ed io ne ho tanti a partire dalla compagnia con cui affronta il viaggio a tanti altri aneddoti legati a quel giorno.

Voglio ricordare il Bagna che quel giorno era insieme a noi.

Già, un altro giorno d’amore.

Non vedo l’ora di rivedervi dal vivo e come me certamente tanti altri.

W la Brigata Internazionale W la Banda Bassotti ??

(a cura di Devil)