Dopo aver festeggiato i trent’anni di carriera con l’album XXX – 1989-2019: The Best, per celebrare degnamente anche i 25 anni del brano Acà Toro contenuto nell’album nella versione speciale realizzata con gli Ska-P.

Ecco un video “cartoon” realizzato insieme a Davide Toffolo (3 Allegri Ragazzi Morti) e Paulonia Zumo.