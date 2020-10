Album di cover per gli ADOLESCENTS

Un pezzo di storia del punk californiano si appresta alla pubblicazione di un album di cover: stiamo parlando degli Adolescents.

L’iconica punk band sta per rilasciare “Russian Spider Dump” (23 Ottobre, Kung Fu Records/Cleopatra Records), disco importantissimo in quanto il primo senza il compianto Steve Soto, rimpiazzato nientepopodimenoche da Brad Logan (F-Minus, Leftover Crack ecc…).

Questa la tracklist:

1. Fuck You (Subhumans)

2. Lion’s Share (The Germs)

3. Just Say Yes (The Dickies)

4. Class War (The Dils)

5. Crayon World (The Flyboys)

6. Dirty Bomb

7. Pink Piece Of Peace (Redd Kross)

8. Fast, Fucked & Furious (The Humpers)

9. God Bless America

10. Home Is Where

11. I Like Drugs (The Simpletones)

12. I Got A Line On You (Spirit)

13. Not Going Back Home

14. Not With You

15. Back Door